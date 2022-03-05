توقع أستاذ الطقس والمناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل اليوم (السبت) بعض السحب المتفرقة على أجزاء من الرياض والشرقية، وقد يهطل منها زخات مطرية خفيفة، لافتًا إلى أنه حتى 5 أيام مقبلة لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.
وأوضح المسند، أن كتلة الغبار سوف تتجه جنوباً صباح اليوم، وقد تطرق أبواب نجران وشرقي عسير، مع احتمال وارد أن ترجع القهقرى ناحية الشمال بسبب تدافع الرياح الجنوبية مع الشمالية، وقد تتغلب الجنوبية فيرتد الغبار من حيث أتى.
وأشار إلى أنه وفقاً للإحصاءات التاريخية فإن العواصف الغبارية تزداد في شهر مارس، وترتفع حدتها في أبريل، وتكون ذروتها في شهر مايو.
وفق “أخبار 24”.