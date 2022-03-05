تضم 10 أبراج سكنية.. اتفاقية جديدة للتطوير في وجهة “مسار” بمكة المكرمة باستثمارات 3 مليارات ريال

وقَّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المطور الرئيسي لوجهة مسار بمكة المكرمة، اتفاقيةً مع شركة الديار العربية؛ لتطوير 10 أبراج سكنية في وجهة مسار.
ويبلغ حجم الاستثمارات في المشروع 3 مليارات ريال، وهو يهدف لتوفير منتجات سكنية بمفهوم وأسلوب حياة جديدين في بيئة عصرية مدعومة بمنظومة خدمية متكاملة، لرفع جودة الحياة في مشاريع تطوير مكة المكرمة.
وتوفر هذه الأبراج فرصة السكن والتملك على الخارطة في أهم موقع استراتيجي بمدينة مكة المكرمة، يتمتع بأسلوب حياة راقٍ يجمع بين قدسية المكان وحداثة البيئة المتكاملة التي توفرها “وجهة مسار”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبوعتيق، إن هذه المشاريع السكنية ستتكامل مع المشاريع الأخرى التي تم الإعلان عنها سابقًا في الوجهة، سواء المشاريع الفندقية التي يديرها عدد من المشغلين العالميين بالإضافة إلى مشروع مسار مول. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية نايف العطاوي، أن الاتفاقية ستتيح لشركة الديار تقديم منتجاتها المتميزة في سوق مكة المكرمة، مستفيدةً من الموقع المميز الذي تتمتع به وجهة مسار والبنية التحتية الحديثة التي توفرها.