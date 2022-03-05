نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > شاهد.. انطلاق ماراثون الرياض 2022 بمشاركة 10 آلاف مشارك ومشاركة من داخل وخارج المملكة
05/03/2022   2:08 م

شاهد.. انطلاق ماراثون الرياض 2022 بمشاركة 10 آلاف مشارك ومشاركة من داخل وخارج المملكة

+ = -
599

انطلق صباح اليوم السبت، “ماراثون الرياض 2022” الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من الجنسين من داخل وخارج المملكة.

وأطلق رئيس الاتحاد الأمير خالد بن الوليد بن طلال في الساعة السابعة صباحاً؛ شارة بداية انطلاق السباق، الذي بدأ بانطلاقة المحترفين المشاركين في الماراثون لقطع مسافة 42.3 كيلومتراً. 

وعبر الأمير خالد عن مدى سعادتهم بانطلاق أول ماراثون احترافي ودولي في المملكة بمشاركة هذا العدد الكبير من المشاركين والمشاركات من داخل المملكة وخارجها.  وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، كانت قد أعلنت إغلاق الطرق المُحيطة بـ”ماراثون الرياض” بشكل مؤقت اليوم (السبت) من الساعة الثالثة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.

انطلاق ماراثوان الرياض 2022

انطلاق ماراثوان الرياض 2022

انطلاق ماراثوان الرياض 2022

انطلاق ماراثوان الرياض 2022

انطلاق ماراثوان الرياض 2022

انطلاق ماراثوان الرياض 2022

انطلاق ماراثوان الرياض 2022

شاهد.. انطلاق ماراثون الرياض 2022 بمشاركة 10 آلاف مشارك ومشاركة من داخل وخارج المملكة

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885201329.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.