شاهد.. انطلاق ماراثون الرياض 2022 بمشاركة 10 آلاف مشارك ومشاركة من داخل وخارج المملكة

انطلق صباح اليوم السبت، “ماراثون الرياض 2022” الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من الجنسين من داخل وخارج المملكة.
وأطلق رئيس الاتحاد الأمير خالد بن الوليد بن طلال في الساعة السابعة صباحاً؛ شارة بداية انطلاق السباق، الذي بدأ بانطلاقة المحترفين المشاركين في الماراثون لقطع مسافة 42.3 كيلومتراً.
وعبر الأمير خالد عن مدى سعادتهم بانطلاق أول ماراثون احترافي ودولي في المملكة بمشاركة هذا العدد الكبير من المشاركين والمشاركات من داخل المملكة وخارجها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور، كانت قد أعلنت إغلاق الطرق المُحيطة بـ”ماراثون الرياض” بشكل مؤقت اليوم (السبت) من الساعة الثالثة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.
من فرحة الانطلاقة..
إلى شغف الوصول لخط النهاية 🏁#ماراثون_الرياض #برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/7hVhsMKRTa
— Sports for All | الرياضة للجميع (@Saudi_SFA) March 5, 2022