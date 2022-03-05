أشرفت وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية على أعمال الفرق الصحية التطوعية التابعة لجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية.
وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بيان الهذلي، أن الفرق التطوعية الصحية تتواجد داخل المصليات النسائية من الساعة الـ4 مساءً حتى الـ9 مساءً وتتكون من طاقم صحي متكامل يعمل على قياس العلامات الحيوية والضغط والسكري لقاصدات بيت الله الحرام، بالإضافة إلى الاستشارات الطبية والتثقيف الصحي وتحويل الحالات الطارئة إلى مستشفى أجياد. وفق “أخبار 24”.
بدورها، أشارت مديرة الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية الدكتورة عبير الجفير، إلى أن تمكين الفرق التطوعية داخل المصليات النسائية يأتي بإشراف ومتابعة من وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة الذويبي؛ للوقوف على صحة وسلامة قاصدات بيت الله الحرام.