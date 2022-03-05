حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار التقلبات الجوية على مناطق المملكة حتى (الثلاثاء) المقبل، إذ تصل سرعة الرياح إلى 45 كلم في الساعة، داعيًا الجميع لتوخي الحذر ومتابعة معلومات الطقس وتعليمات الجهات المعنية.
وأبان المركز في توقعاته، استمرار تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية، يومي غد وبعد غد، على مناطق، الرياض والشرقية ونجران، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الأجزاء الجنوبية والغربية منها.
وأشار إلى أن مناطق، عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ستتعرض لنفس الحالة وخاصة أجزاءها الشرقية.
ونوه إلى أن مناطق، تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، ستتعرض لرياح سطحية جنوبية، مثيرة للأتربة وتصل سرعتها إلى 45 كلم/س، ويمتد تأثيرها ليوم (الثلاثاء) إلى مناطق، القصيم والرياض والشرقية.
ومن جانبه أوضح أحد خبراء الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد، أن الكتلة الغبارية تتحرك باتجاه وادي الدواسر بمنطقة الرياض، والباحة، وفي طريقها إلى منطقة نجران خلال 5 ساعات.
وأشار في حديث لقناة “الإخبارية”، إلى أن العوالق الترابية ستترسب تدريجيًّا على معظم المناطق الوسطى من المملكة، وكذلك الشرقية، ولكن يبقى الغبار عالقًا في الجو بشكل ملحوظ. وفق “أخبار 24”.
وتوقع أن تشهد الأجواء منذ بداية اليوم وحتى الأسبوع المقبل حالة جوية أخرى تنشط فيها الرياح الجنوبية الغربية الدافئة، التي قد تصل سرعتها إلى نحو 45 كلم/س، وتؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة على منطقة تبوك وحائل والحدود الشمالية.
فيديو | مركز #الأرصاد لمراسلنا عبدالله بن شهران من جدة: استمرار العاصفة الرملية على مناطق المملكة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/757GyQSgAe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 5, 2022