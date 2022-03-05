إيراداتها تزيد على 10 ملايين ريال سنوياً.. شركة بيع أجهزة كهربائية تصحح وضعها بالشراكة بين المواطن والمقيم

استعرضت وزارة التجارة تجربة شركة متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية بصبيا، صححت وضعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.
وأوضحت الوزارة، اليوم (السبت)، أن الشركة ظلت تعمل بالتستر لمدة 4 سنوات، مشيرةً إلى أنها صححت تجارتها عبر خيار الشراكة في المنشأة بين المواطن والمقيم.
ونوهت إلى أن إيرادات الشركة السنوية تتجاوز الـ10 ملايين ريال، مبينةً أنها استفادت من الفترة التصحيحية وأصبحت كافة أعمالها نظامية. وفق “أخبار 24”.
شركة متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية في صبيا، صححت تجارتها ✅
إيراداتها السنوية تتجاوز 10 ملايين ريال.
◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/TBeWaZuVap
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 5, 2022