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جديد المحليات > إيراداتها تزيد على 10 ملايين ريال سنوياً.. شركة بيع أجهزة كهربائية تصحح وضعها بالشراكة بين المواطن والمقيم
05/03/2022   5:03 م

إيراداتها تزيد على 10 ملايين ريال سنوياً.. شركة بيع أجهزة كهربائية تصحح وضعها بالشراكة بين المواطن والمقيم

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استعرضت وزارة التجارة تجربة شركة متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية بصبيا، صححت وضعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.

وأوضحت الوزارة، اليوم (السبت)، أن الشركة ظلت تعمل بالتستر لمدة 4 سنوات، مشيرةً إلى أنها صححت تجارتها عبر خيار الشراكة في المنشأة بين المواطن والمقيم.

ونوهت إلى أن إيرادات الشركة السنوية تتجاوز الـ10 ملايين ريال، مبينةً أنها استفادت من الفترة التصحيحية وأصبحت كافة أعمالها نظامية. وفق “أخبار 24”.

إيراداتها تزيد على 10 ملايين ريال سنوياً.. شركة بيع أجهزة كهربائية تصحح وضعها بالشراكة بين المواطن والمقيم

جديد المحليات
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