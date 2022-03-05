“جامع القبب”.. من أبرز المعالم العمرانية والتاريخية في جازان.. تعرف على قصته

استعرضت دارة الملك عبدالعزيز، جانباً من تاريخ جامع القبب في محافظة أبوعريش بجازان، الذي يعتبر من أبرز المعالم العمرانية والتاريخية في المنطقة.
وذكرت الدارة من خلال مقطع فيديو يحكي قصة الجامع، أنه يمسك بكثير من القصص ويبث كثيرًا من العمق التاريخي والذكريات الاجتماعية لأهالي المنطقة.
وقال مؤذن الجامع محمد بن علي دربشي، إن بعض المؤرخين أرجعوا عمر الجامع لأكثر من 400 عام، لافتاً إلى أن جده كان مؤذن الجامع لسبعين عاماً عاصر خلالها عددًا من الأئمة والخطباء. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن بناء الجامع تم باستخدام الحجر والجص والطين، وبه 18 قبة، لافتاً إلى أن التصميم الهندسي للقباب يسهم في انتشار الصوت داخل الجامع.
وأشار إلى أن والده ذكره بأن المسجد، لسببٍ ما بقي مهجوراً لفترة من الفترات ولا تقام فيه إلا صلاة الجمعة فقط.
#فيديو الدارة |📺
آية عمرانية في زمنه،ومعلم تاريخي يستند إليه في بعض تاريخ المنطقة.
يمسك بكثير من القصص ويبث كثيرًا من العمق التاريخي والذكريات الاجتماعية #دارة_الملك_عبدالعزيز
سجلت المعلومات الرئيسة عن هذا الجامع العريق. pic.twitter.com/KSan8MlBzr
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) March 5, 2022