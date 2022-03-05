أكد الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، أنه تحدث مع المسؤولين في السعودية، في إشارة إلى الاتصال الذي جري بينه وبين ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان أول أمس ( الخميس) لبحث تطورات الأزمة في بلاده.
وقال في كلمة متلفزة اليوم (السبت)، إن قواته مستمرة في القتال وستواصل الدفاع عن البلاد، وإنهم كبدوا القوات الروسية خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأضاف: “الجيش الروسي لم يستطع تحقيق أهدافه، بل خسر 10 آلاف جندي معظمهم صغار، ورغم ذلك فإن كييف تفعل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب التي نشبت أواخر الشهر الماضي.
ووجه الرئيس الأوكراني شكره لأوروبا على استقبالهم لاجئيه على أنهم مواطنوها، وكذلك على القرارات التي يتم الإعداد لها من أجل إعادة إعمار أوكرانيا.
وفق “أخبار 24”.