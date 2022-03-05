“الصحة” توضح كيفية قياس محيط الخصر بصورة صحيحة

قدّمت وزارة الصحة، بعض النصائح لقياس محيط الخصر بصورة صحيحة.
وأوضحت أنه يجب اتباع عدد من الخطوات لقياس محيط الخصر، تبدأ بإزالة الملابس عن الخصر والوقوف مستقيمًا، ثم تحديد موقع الجزء العلوي من عظم الورك من جانب الخصر، ولف الشريط حول الخصر على الجزء العلوي من عظم الورك.
ولفتت إلى أهمية أخذ نفس مرتين، ثم لف الشريط بعد خروج الزفير الثاني مع عدم شد أو رخي الشريط، كما يجب أن يتم أخذ قياس الخصر مرتين، بحيث يكون الفرق بين القياسين أكبر من 1 سم.وفق “أخبار 24”.
وشددت على ضرورة تسجيل القياس ومتابعته كل أسبوع أو أسبوعين مع قياس الوزن.
انخفاض 1 سم يعني خسارة 1 كجم، #اعرف_أرقامك فهي تحفزك في الحفاظ على صحتك. pic.twitter.com/YpWPDD5CZB
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 5, 2022