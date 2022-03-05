نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصحة” توضح كيفية قياس محيط الخصر بصورة صحيحة
05/03/2022   11:44 م

“الصحة” توضح كيفية قياس محيط الخصر بصورة صحيحة

+ = -
885

قدّمت وزارة الصحة، بعض النصائح لقياس محيط الخصر بصورة صحيحة.

وأوضحت أنه يجب اتباع عدد من الخطوات لقياس محيط الخصر، تبدأ بإزالة الملابس عن الخصر والوقوف مستقيمًا، ثم تحديد موقع الجزء العلوي من عظم الورك من جانب الخصر، ولف الشريط حول الخصر على الجزء العلوي من عظم الورك.

ولفتت إلى أهمية أخذ نفس مرتين، ثم لف الشريط بعد خروج الزفير الثاني مع عدم شد أو رخي الشريط، كما يجب أن يتم أخذ قياس الخصر مرتين، بحيث يكون الفرق بين القياسين أكبر من 1 سم.وفق “أخبار 24”.

وشددت على ضرورة تسجيل القياس ومتابعته كل أسبوع أو أسبوعين مع قياس الوزن.

“الصحة” توضح كيفية قياس محيط الخصر بصورة صحيحة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885201377.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.