7 نصائح تساعدك على النوم كطفل في لمح البصر

يعد النوم شيئًا رئيسيًا لا يقتصر فقط على الحصول على قسط من الراحة، بل يمتد ليكون عاملًا رئيسًا من عوامل زيادة المناعة وتقوية الذاكرة والمساعدة على التعلم وإنقاص الوزن، وتقوية القلب.
وفي هذا التقرير نستعرض 7 نصائح وخطوات تجعلك تتمتع بنمو كالأطفال في لمح البصر، وفقًا لموقع “برايت سايد”، وننصحك بتجربتها.
1- الطريقة العسكرية للنوم
إذا كنت تريد النوم خلال دقيقتين، فإن الطريقة العسكرية تستحق المحاولة بالتأكيد. سيستغرق الأمر بعض الممارسة ، لكن النتائج تستحق العناء. من السهل اتباع الطريقة العسكرية للنوم مع بعض التمارين والتكرار، وإليك ما يجب عليك فعله:
-رخِ وجهك بالكامل وعضلات فمك.
– أسقِط كتفيك ويديك لتحرير التوتر.
– قم بالزفير واسترخ.
4- صفِّ ذهنك لمدة 10 ثوانٍ من خلال تخيل مشهد يبعث على الاسترخاء. إذا لم ينجح الأمر، فحاول تكرار الكلمات “لا تفكر” لمدة 10 ثوانٍ.
2- استخدم بطانية ثقيلة
استخدام البطاطين الثقيلة ليس فقط لمزيد من الراحة، لكن لاستخدام التحفيز العميق للضغط ما يحسن مزاجك ويقلل من التوتر، ويزيد من هرمون النوم.
3- استخدام الخيال
وفقًا لعلم النفس السريري، فإن استخدام الخيال يمكن أن يساعدك على الاسترخاء والنوم، وكل ما عليك فعله هو تخيل مكان هادئ، ووضع نفسك فيه، وتركيز عقلك عليه.وفق “أخبار 24”.
لا تدخر التفاصيل أيضًا، تخيل ما ترتديه وكيف تشعر. افعل ذلك لمدة 20 دقيقة يوميًا أو حتى تشعر بالراحة الكافية لتهدئة نفسك للنوم.
4-تقنية الاسترخاء التدريجي
إذا كنت ترغب في النوم، يمكنك استخدام تقنية تسمى الاسترخاء التدريجي. وكل ما عليك فعله هو البدء في شد عضلاتك ثم جعلها تسترخي، وافعل هذا حتى تغفو ببطء للنوم.
5- شهيق وزفير
أزفر بالكامل من خلال فمك، ثم خذ نفسًا عميقًا من خلال أنفك لمدة 4 ثوانٍ، واحتفظ به لمدة 7 ثوانٍ، ثم قم بالزفير من خلال فمك لمدة 8.
6- التأمل
اكتشفت الأبحاث، أنه بعد 6 أسابيع فقط من التأمل، تقل المعاناة مع الأرق، فالتأمل يحفز من استجابتنا للاسترخاء ويحارب التوتر والقلق، ويمكن أن يكون مفيدًا أيضًا للجهاز العصبي اللاإرادي، مما يقلل من احتمالية استيقاظنا أثناء النوم.
7- ارتداء الجوارب
قد يبدو ارتداء الجوارب في السرير غريبًا في البداية، ولكن إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم، فقد يكون هذا هو الحل.
تشير الأبحاث إلى أنه عندما تكون قدماك باردتين، تنقبض الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض الدورة الدموية ، ويرسل إشارات إلى عقلك ليظل مستيقظًا.
يمكن لزوج لطيف من الجوارب المريحة إصلاح ذلك وإخبار عقلك أن الوقت قد حان للنوم.