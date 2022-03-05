إلغاء الـ”PCR” والحجر المؤسسي.. “الداخلية”: رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من اليوم (السبت).
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن رفع الإجراءات الاحترازية يكون وفقاً لما يلي:
أولاً: إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.
ثانياً: إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.
ثالثاً: عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.
رابعاً: عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.
خامساً: يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة. وفق “أخبار 24”.
سادساً: إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.
سابعاً: رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى الدول الآتية: جنوب إفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق، ومالاوي، وموريشيوس، وزامبيا، ومدغشقر، وأنغولا، وسيشل، وجزر القمر المتحدة، ونيجيريا الاتحادية، وإثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وأفغانستان الإسلامية.
وأشار المصدر إلى أن القرار جاء بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة، بفضل برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.
وأكد على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، ويشمل ذلك أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة، وتطبيق إجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.
ونوه إلى أن الإجراءات المتخذة أعلاه تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي.