دشّن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبد الله البدير، اليوم (السبت)، مشروع “تبوك فالي” السكني، والذي يعد أحد المشاريع التي تطورها الوطنية للإسكان (NHC) – لمستفيدي برنامج سكني في المنطقة، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، المهندس محمد البطي، أن مشروع “تبوك فالي” الذي يقع على مساحة تتجاوز 142 ألف متر مربع، سيوفر 501 فيلا سكنية تحت الإنشاء لسكان مدينة تبوك، لافتًا إلى إمكانية حجز الوحدات عبر موقع وتطبيق “سكني”، أو بزيارة مركز مبيعات المشروع في فرع الوزارة بمدينة تبوك.
وأشار إلى الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الإسكان في المملكة من قِبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تحت مظلة برنامج الإسكان، بهدف تنويع الخيارات السكنية وزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة.
وأكد أن “تبوك فالي” يأتي امتدادًا لعدد من المشاريع والمخططات التي تشهد منطقة تبوك تنفيذها لتوفير أكثر من 6 آلاف خيار سكني لمستفيدي “سكني”، منها 3 مشاريع تحت الإنشاء تشمل مشروع “درة تبوك” الذي يضم 1056 شقة، ومشروع “واحة تبوك” الذي يوفر 732 شقة، ومشروع “بساتين تبوك” الذي يوفر نحو 812 تاون هاوس، وكذلك 3 مشاريع للفلل الجاهزة تتوزع على عدد من المحافظات، بينها مشروع “إسكان تبوك” الذي يوفر 901 فيلا سكنية، ومشروع “إسكان أملج” الذي يوفر 359 فيلا، ومشروع “إسكان تيماء” الذي يوفر 388 فيلا، بالإضافة إلى 5 مخططات للأراضي توفر أكثر من ألفي أرض سكنية. وفق “أخبار 24”.
ويقع مشروع “تبوك فالي” ضمن حي سكني متكامل بتخطيط حديث، يحتوي على فلل نموذجية مصممة بطريقة قابلة للتوسع المستقبلي، على مساحات تبدأ من 203 أمتار مربعة وتصل إلى 245 مترا مربعا، لتلبي احتياجات الأسر السعودية، إضافة إلى عدد من المرافق والخدمات، لتوفير بيئة سكنية عصرية تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة داخل المشروع، بأسعار مناسبة تبدأ من 569 ألف ريال.
ويمكن لمستفيدي “سكني” في مدينة تبوك الاطلاع على الخيارات السكنية المتاحة، والتصاميم المعدة لتنفيذ وحدات مشروع “تبوك فالي” من خلال زيارة المراكز التفاعلية المخصصة في موقع المشروع، أو زيارة صفحة المشروع على منصة وتطبيق “سكني”.