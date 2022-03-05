“هيئة السوق” تصدر النشرة الإحصائية للسوق المالية في الربع الرابع من عام 2021

أصدرت هيئة السوق المالية، اليوم (السبت)، النشرة الإحصائية للسوق خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وبلغ عدد الطروح العامة للأوراق المالية خلال الربع الرابع للأسهم، 8 طروح، بقيمة بلغت 67.2 مليار ريال، وبلغ عددها في أسهم الحقوق الأولية خلال الفترة نفسها 7 طروح، بقيمة 1.4 مليار ريال، فيما كانت القيمة الإجمالية 68.6 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالطروح الخاصة للأوراق المالية، بلغ عدد الطروح المستلمة للأسهم 17 طرحًا، وعدد الطروح المكتملة 34 طرحًا بقيمة 3.8 مليار ريال، في حين بلغ عدد الطروح غير المستلمة لأدوات الدين 16 طرحًا، وعدد الطروح المكتملة 6 طروحات بقيمة 8.8 مليار ريال، وبلغت القيمة الإجمالية 12.6 مليار ريال.
وعلى مستوى مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية في هذه الفترة، بلغ مؤشر السوق الرئيسية 11.2 ألف نقطة، وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 449.8 مليار ريال، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة أكثر من 10 تريليونات ريال، وبلغت القيمة السوقية للأسهم الحرة 1.6 تريليون ريال، فيما بلغ عدد الشركة المدرجة 210 شركات، وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 6.9 مليار ريال.
وفيما يخص مؤشرات السوق الموازية نمو، بلغ المؤشر العام لأداء سوق الأسهم السعودي 25.9 ألف نقطة، وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 3.8 مليار ريال، وبلغت قيمة الأسهم المصدرة 19 مليار سهم، وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم الحرة 8.3 مليار ريال، وعدد الشركات المدرجة 14 شركة، فيما بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 59 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وبشأن تصنيف عدد محافظ الأفراد في سوق الأسهم الرئيسية حسب الجنس، بلغ عدد محافظ الذكور 4.3 مليون محفظة، وعدد محافظ الإناث 1.5 مليون محفظة، بمجموع 5.8 مليون فرد، وبلغ عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد 10.3 مليون محفظة.