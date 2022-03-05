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جديد المحليات > “التجارة”: التشهير بمواطن ورط والده في جريمة التستر.. مكن مقيماً سورياً من مزاولة نشاط المقاولات
05/03/2022   11:42 م

“التجارة”: التشهير بمواطن ورط والده في جريمة التستر.. مكن مقيماً سورياً من مزاولة نشاط المقاولات

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شهرت وزارة التجارة بمواطنين اثنين ومقيم من جنسية سورية؛ إثر تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الدمام.

وأوضحت الوزارة أن المواطن ورط والده في جريمة التستر من خلال استخدام سجله التجاري وتمكين المقيم من أنشطة المقاولات وبيع مواد البناء، مبينةً أن الأخير تولى الإشراف على مشاريع وأعمال المنشأة، وجلب العقود وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط التجاري، وتحويل الأموال خارج المملكة، إلى جانب زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته كـ”نجار” بمرتب قدره 2800 ريال شهرياً. وفق “أخبار 24”.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكماً قضائياً، بفرض غرامة مالية 300 ألف ريال، والتشهير بالمخالفين الثلاثة على نفقتهم، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه من المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

“التجارة”: التشهير بمواطن ورط والده في جريمة التستر.. مكن مقيماً سورياً من مزاولة نشاط المقاولات

جديد المحليات
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