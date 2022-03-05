بالفيديو.. ​”التجارة” تواصل جولاتها الرقابية على قطاعات التموينات والكماليات لكشف حالات التستر التجاري

باشرت وزارة التجارة جولاتها الميدانية للكشف عن حالات التستر التجاري بمشاركة 20 جهة حكومية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بعد انتهاء الفترة التصحيحية.
وعرضت الوزارة مقطع فيديو يظهر تجول فرقها الرقابية، داخل منشآت تجارية تشمل قطاعات التموينات والكماليات، للتأكد من نظامية المنشآت التجارية وعدم وجود حالات تستر تجاري.
ونوهت إلى أنها أحالت المخالفين للجهات المختصة؛ من أجل استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مبينةً أن التستر التجاري جريمة يُعاقب عليها القانون.
تستمر جولاتنا الرقابية المكثفة في مختلف مناطق المملكة لمكافحة جرائم التستر التجاري..
وخلال ذلك وقفنا على منشآت تجارية مشتبه بتسترها في قطاعات التموينات والكماليات،
وأحلنا المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/FqnjpxDvL1
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 5, 2022
وفق “أخبار 24”.