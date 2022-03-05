بالفيديو.. “هيئة الصناعات العسكرية”: نتعاون مع حكومات وهيئات لرفع الكفاءة وتعزيز الإنتاج المحلي

استعرض محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، اليوم (السبت)، التحديات التي تواجه صناعة الدفاع على مستوى العالم، موضحًا جهود المملكة في هذا المجال.
وأكد، خلال جلسة “آفاق الدفاع الدولي” ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي، أن الدفاع لم يعد يتعلق بحماية الحدود فحسب، ولكن بات يتعلق بالنزاهة والبنية التحتية وحماية الآلية الرقمية، بما يحفظ العمل والتواصل، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من صناعة الدفاع يتمثل في صنع مستقبل أفضل للأطفال.
وأضاف أن المملكة تتطلع لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، مشددًا على أن ما يقرب من 50% من شعب المملكة دون الـ30 من العمر، مما يعني مزيدًا من الديناميكية والابتكار.
وأشار إلى أن المملكة تعمل مع الحكومات والهيئات لتطوير برامج مختصة في صناعة الدفاع، بما يرتفع بالكفاءة ويعزز الإنتاج المحلي والاستثمار الأمني.
فيديو | محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي:
نتطلع في #المملكة أن نوطن أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030 #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/lACJMGOOig
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 5, 2022
وفق “أخبار 24”.