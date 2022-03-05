“مسك” تكشف تفاصيل مخطط مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض

نشرت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، اليوم (السبت)، تفاصيل أوسع عن مخطط مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، والتي تعد الأولى من نوعها في العالم.
وكشفت مصورات جوية عن حدود مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الأولى من نوعها، حيث يحدها من اتجاه الشمال وادي حنيفة، فيما يحدها من جهة الجنوب حي عرقة، كما يحدها الطريق الدائري الغربي من جهة الغرب، ويقع المشروع على أرض تقدر مساحتها بحوالي 3.4 كيلو متر مربع، خصصها الأمير لتنفيذ المشروع، ضمن دعمه وتمويله للمؤسسة من ماله الخاص منذ تأسيسها حتى اليوم.
وتقدر المساحات المكتبية في المدينة بأكثر 306 آلاف متر مربع، ويتوقع أن يصل عدد العاملين فيها 20 ألف موظف، كما تم تخصيص حوالي 99 ألف متر مربع في المخطط العام للمدينة لتكون وجهة للتسوق والترفيه والمطاعم، لخدمة سكان وزوار المدينة.وفق “أخبار 24”.
ويتضمن المخطط العام للمدينة، عددًا من المواقع توفر الخدمات السكنية وذلك من خلال توفير ما يزيد على 500 فيلا وتاون هاوس، وحوالي 6000 شقة سكنية بمساحات مختلفة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في المدينة حوالي 18 ألف نسمة.