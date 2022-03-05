نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > شاهد.. السفير الياباني يزور مهرجان الزيتون الدولي بالجوف.. وهذه أمنيته
05/03/2022   11:42 م

شاهد.. السفير الياباني يزور مهرجان الزيتون الدولي بالجوف.. وهذه أمنيته

+ = -
794

قام السفير الياباني لدى المملكة، فوميو إيواي، برحلة إلى منطقة الجوف، زار خلالها كلاً من سكاكا ودومة الجندل وطبرجل، قبل أن يعود إلى الرياض أمس (الجمعة).

وأوضح إيواي أنه زار مهرجان زيتون الجوف الدولي، والذي يعد من أكبر مهرجانات الزيتون في العالم، مشيراً إلى أن الزيتون يُزرع في اليابان، بكميات قليلة، متمنياً مشاركة بلاده في المهرجان قريباً.

وأضاف أنه زار شركة الجوف للتنمية الزراعية وشركة الوطنية، معرباً عن إعجابه بمساحات المزارع الشاسعة التي تحتوي على الزيتون والقمح والفواكه، بالإضافة إلى تربية الأغنام والإبل.وفق “أخبار 24”.

ونشر السفير الياباني مقطع فيديو عبر حسابه بـ”تويتر”، وهو يحمل صقراً على يده، وعلق عليه بأنه لأول مرة في حياته يشاهد الصقر عن قرب، مبيناً أنه تلقى دعماً لا محدود من مسؤولي إمارة منطقة الجوف.

شاهد.. السفير الياباني يزور مهرجان الزيتون الدولي بالجوف.. وهذه أمنيته

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885201387.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.