شاهد.. السفير الياباني يزور مهرجان الزيتون الدولي بالجوف.. وهذه أمنيته

قام السفير الياباني لدى المملكة، فوميو إيواي، برحلة إلى منطقة الجوف، زار خلالها كلاً من سكاكا ودومة الجندل وطبرجل، قبل أن يعود إلى الرياض أمس (الجمعة).
وأوضح إيواي أنه زار مهرجان زيتون الجوف الدولي، والذي يعد من أكبر مهرجانات الزيتون في العالم، مشيراً إلى أن الزيتون يُزرع في اليابان، بكميات قليلة، متمنياً مشاركة بلاده في المهرجان قريباً.
وأضاف أنه زار شركة الجوف للتنمية الزراعية وشركة الوطنية، معرباً عن إعجابه بمساحات المزارع الشاسعة التي تحتوي على الزيتون والقمح والفواكه، بالإضافة إلى تربية الأغنام والإبل.وفق “أخبار 24”.
ونشر السفير الياباني مقطع فيديو عبر حسابه بـ”تويتر”، وهو يحمل صقراً على يده، وعلق عليه بأنه لأول مرة في حياته يشاهد الصقر عن قرب، مبيناً أنه تلقى دعماً لا محدود من مسؤولي إمارة منطقة الجوف.
لأول مرة في حياتي شاهدت الصقر عن قرب ووجدت كم هو جميل ووسيم 🥰 pic.twitter.com/NQrgQinvMo
— Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) March 5, 2022