شاهد.. أول صلاة من الحرمين الشريفين بعد إلغاء التباعد الاجتماعي

شهد المسجد الحرام والمسجد النبوي أول صلاة بعد إعلان إلغاء التباعد الاجتماعي في الحرمين الشريفين والجوامع والمساجد، حيث أدى المصلون صلاة فجر اليوم (الأحد) مكتملي الصفوف.
وأظهرت لقطات اصطفاف المصلين وسط أجواء روحانية، مع التزامهم بتوجيهات الجهات المعنية بارتداء الكمامة خلال تواجدهم في الحرم المكي والحرم المدني.
يذكر أن رئاسة شؤون الحرمين قد أعادت فرش السجاد في ساحات المسجد الحرام لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا قبل عامين.
وأعلنت وزارة الداخلية أمس (السبت) إلغاء التباعد الاجتماعي في الحرمين الشريفين والمساجد واستمرار إلزامية الكمامة، كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السماح بأداء الصلاة في الحرم المكي دون الحاجة لإصدار تصريح.
فيديو | تنفيذًا لقرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا؛ تطبيق قرار إيقاف إجراءات التباعد في #المسجد_الحرام بدءً من صلاة الفجر – الأحد 1443/08/03هـ، “استووا، اعتدلوا، تراصوا، سدوا الخلل”، اللهم لك الحمد والشكر. #قناة_القرآن_الكريم #مكة_المكرمة pic.twitter.com/wwbNYoZIR0
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) March 6, 2022
فيديو | تنفيذًا لقرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا؛ تطبيق قرار إيقاف إجراءات التباعد في #المسجد_النبوي بدءً من صلاة الفجر – الأحد 1443/08/03هـ، “استووا، اعتدلوا، تراصوا، سدوا الخلل”، اللهم لك الحمد والشكر. #قناة_السنة_النبوية #المدينة_المنورة pic.twitter.com/JLnS2Op5Sj
— قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) March 6, 2022
وفق “أخبار 24”.