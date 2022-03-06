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جديد المحليات > شاهد.. أول صلاة من الحرمين الشريفين بعد إلغاء التباعد الاجتماعي
06/03/2022   7:14 ص

شاهد.. أول صلاة من الحرمين الشريفين بعد إلغاء التباعد الاجتماعي

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شهد المسجد الحرام والمسجد النبوي أول صلاة بعد إعلان إلغاء التباعد الاجتماعي في الحرمين الشريفين والجوامع والمساجد، حيث أدى المصلون صلاة فجر اليوم (الأحد) مكتملي الصفوف.

وأظهرت لقطات اصطفاف المصلين وسط أجواء روحانية، مع التزامهم بتوجيهات الجهات المعنية بارتداء الكمامة خلال تواجدهم في الحرم المكي والحرم المدني. 

يذكر أن رئاسة شؤون الحرمين قد أعادت فرش السجاد في ساحات المسجد الحرام لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا قبل عامين.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس (السبت) إلغاء التباعد الاجتماعي في الحرمين الشريفين والمساجد واستمرار إلزامية الكمامة، كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السماح بأداء الصلاة في الحرم المكي دون الحاجة لإصدار تصريح.

شاهد.. أول صلاة من المسجد الحرام بعد إلغاء التباعد الاجتماعي

شاهد.. أول صلاة من المسجد الحرام بعد إلغاء التباعد الاجتماعي

شاهد.. أول صلاة من المسجد الحرام بعد إلغاء التباعد الاجتماعي

شاهد.. أول صلاة من الحرمين الشريفين بعد إلغاء التباعد الاجتماعي

شاهد.. أول صلاة من الحرمين الشريفين بعد إلغاء التباعد الاجتماعي

شاهد.. أول صلاة من الحرمين الشريفين بعد إلغاء التباعد الاجتماعي

شاهد.. أول صلاة من الحرمين الشريفين بعد إلغاء التباعد الاجتماعي

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أول صلاة من الحرمين الشريفين بعد إلغاء التباعد الاجتماعي

جديد المحليات
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