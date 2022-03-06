بالفيديو.. إعادة السجاد لساحات الحرم المكي لأول مرة منذ بدء جائحة “كورونا”

بدأ العاملون في المسجد الحرام في إعادة فرش السجاد في ساحات المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا قبل عامين، استعداداً لصلاة فجر اليوم (الأحد).
وكانت رئاسة شؤون الحرمين بناءً على توصيات الجهات المعنية، قد قررت عدم فرش السجاد في ساحات الحرم المكي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.
وأعلنت وزارة الداخلية أمس (السبت) إلغاء التباعد الاجتماعي في الحرمين الشريفين والمساجد واستمرار إلزامية الكمامة، كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السماح بأداء الصلاة في الحرم المكي دون الحاجة لإصدار تصريح.
فيديو | لقطات من إعادة السجاد للساحات الخارجية في #المسجد_الحرام بعد عامين من رفعها بسبب جائحة #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/7OoicMMYPO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 6, 2022