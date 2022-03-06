أمير الجوف يدشن فعاليات مهرجان الزيتون الدولي الخامس عشر.. ويوجه بمضاعفة جهود إنتاجه

دشن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الخامسة عشرة، والذي تنظمه أمانة المنطقة في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، وسط مشاركة من الغرفة التجارية الصناعية بالجوف.
وقام أمير الجوف بجولة على هامش تدشين الفعاليات التي حضرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، في غابة الزيتون، ومعرض الشركات والجهات المشاركة، ومنطقة مسرح الطفل والكافيهات والمطاعم الخارجية وعربات الفود ترك.
ودعا مزارعي الزيتون والشركات للاستفادة من الفرص التسويقية التي يوفرها هذا المهرجان الذي يشهد إقبالاً متزايداً عاماً بعد الآخر، موجهاً جميع الجهات المعنية بمضاعفة جهودها لتطوير صناعة إنتاج الزيتون ومنتجاته في المنطقة، والتعريف بها والتوسع في مبادرات وخطط التسويق والدعم. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن المهرجان يسهم في انتعاش الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة، وفتح قنوات لتسويق منتجات الزيتون ليستفيد منها المنتجون سواء من المزارعين أو الشركات، مؤكداً أن منطقة الجوف تحرص على البرامج والأنشطة التي تدفع عجلة النمو الزراعي.
#فيديو_واس | سمو الأمير فيصل بن نواف يدشن #مهرجان_زيتون_الجوف_الدولي في نسخته الخامسة عشرة.#واس_عام pic.twitter.com/I163ehjBJf
— واس العام (@SPAregions) March 5, 2022