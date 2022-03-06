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جديد المحليات > هل يمكن السفر عبر الرحلات الداخلية بالهوية الرقمية في “أبشر”؟.. “الخطوط السعودية” ترد
06/03/2022   7:13 ص

هل يمكن السفر عبر الرحلات الداخلية بالهوية الرقمية في “أبشر”؟.. “الخطوط السعودية” ترد

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أوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنه يسمح بالسفر عبر الرحلات الداخلية ببطاقة الهوية الرقمية عبر تطبيق “أبشر” ودون جواز سفر.

وجاء توضيح الشركة في ردها على استفسار بشأن إمكانية السفر داخلياً بجواز منتهي الصلاحية، والمتطلبات الخاصة بالسفر على الرحلات الداخلية.

ولفتت إلى أنه من متطلبات السفر للرحلات الداخلية إحضار أصل الهوية الوطنية أو أصل بطاقة العائلة للأطفال، كما يمكن قبول الهوية الرقمية الموجودة في تطبيق “أبشر أفراد” في حال عدم وجود الهوية الوطنية لدى المسافر لكن يجب أن تكون سارية الصلاحية. وفق “أخبار 24”.

هل يمكن السفر عبر الرحلات الداخلية بالهوية الرقمية في “أبشر”؟.. “الخطوط السعودية” ترد

جديد المحليات
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