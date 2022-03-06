أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر أن قرار تطبيق إيقاف إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيهما، سيبدأ من صلاة فجر اليوم الأحد.
وأكد أن القرار يأتي نتيجة جهود حثيثة من مختلف القطاعات ذات العلاقة التي أثبتت نجاحها في مواجهة جائحة كورونا، من خلال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وبين ضرورة التزام قاصدي الحرمين الشريفين من معتمرين ومصلين وزائرين بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم، والتعاون مع العاملين حرصًا على صحتهم وسلامتهم ويعملون على تسهيل أدائهم المناسك والعبادات. وفق “أخبار 24”.
ودعا مرتادي الحرمين للتعاون مع كافة الأجهزة المعنية في الحرمين الشريفين، وعدم التهاون في تطبيق ما يطلب منهم.
في سياق متصل، بدأ موظفو رئاسة شؤون الحرمين بإزالة ملصقات التباعد الاجتماعي من جميع أجزاء المسجد الحرام، استعداداً لصلاة فجر اليوم.
فيديو | لقطات إزالة ملصقات التباعد في المسجد الحرام #الإخبارية pic.twitter.com/4WE2gf7sy1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 5, 2022