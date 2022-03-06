نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > رسميا.. رئيس الزمالك يحسم الجدل بشأن انتقال الحارس “أبو جبل” إلى النصر
06/03/2022   7:13 ص

رسميا.. رئيس الزمالك يحسم الجدل بشأن انتقال الحارس “أبو جبل” إلى النصر

+ = -
1561

حسم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، الجدل بشأن انتقال حارس مرمى فريقه، محمد أبو جبل، إلى صفوف فريق النصر.

وقال مرتضى منصور لبرنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”: “أنهيت جلستي مع محمد أبو جبل، ولن يذهب إلى النصر”، مضيفا: “أقول لكل الأندية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لديكم الأموال والبركة، لذلك اتركوا لنا لاعبينا”.

وأوضح “مرتضى”: “أفضل أن تكون المفاوضات معنا بشكل مباشر ومن الباب لتوفير المسافات، ولكن الدخول من الشباك يجعل الأمور أصعب.. عندما تحدث معي رؤساء الأندية السعودية مثل التعاون والأهلي والاتحاد، لضم لاعبي الزمالك كنا نوافق وتنتهي المفاوضات بنجاح بعد موافقة اللاعبين”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف مرتضى منصور: “سعر اللاعب يرتفع بسبب نادي الزمالك فهو من يصنع النجوم، ولذلك وقت التجديد النادي هو من يحدد المبلغ وليس اللاعب.. وبصرف النظر عن نادي النصر أو أي ناد آخر لن يستمر أي لاعب مع ناديه دون رغبته”.

رسميا.. رئيس الزمالك يحسم الجدل بشأن انتقال الحارس “أبو جبل” إلى النصر

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885201423.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.