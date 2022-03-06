رسميا.. رئيس الزمالك يحسم الجدل بشأن انتقال الحارس “أبو جبل” إلى النصر

حسم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، الجدل بشأن انتقال حارس مرمى فريقه، محمد أبو جبل، إلى صفوف فريق النصر.
وقال مرتضى منصور لبرنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”: “أنهيت جلستي مع محمد أبو جبل، ولن يذهب إلى النصر”، مضيفا: “أقول لكل الأندية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لديكم الأموال والبركة، لذلك اتركوا لنا لاعبينا”.
وأوضح “مرتضى”: “أفضل أن تكون المفاوضات معنا بشكل مباشر ومن الباب لتوفير المسافات، ولكن الدخول من الشباك يجعل الأمور أصعب.. عندما تحدث معي رؤساء الأندية السعودية مثل التعاون والأهلي والاتحاد، لضم لاعبي الزمالك كنا نوافق وتنتهي المفاوضات بنجاح بعد موافقة اللاعبين”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف مرتضى منصور: “سعر اللاعب يرتفع بسبب نادي الزمالك فهو من يصنع النجوم، ولذلك وقت التجديد النادي هو من يحدد المبلغ وليس اللاعب.. وبصرف النظر عن نادي النصر أو أي ناد آخر لن يستمر أي لاعب مع ناديه دون رغبته”.
فيديو | رئيس #الزمالك ينفي اتفاق الحارس المصري “محمد أبو جبل” مع نادي #النصر.. ويؤكد: أتمنى أن تكون المفاوضات من الأبواب وليس من الشباك.. ولن أقف أمام رغبة أي لاعب يريد ترك النادي#المنتصف pic.twitter.com/ShTkj6Ngku
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) March 5, 2022