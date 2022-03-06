أبرزها الكلاسيكو.. الاتحاد يفقد خدمات “حمدالله” في 3 مباريات هامة

تأكد غياب محترف الاتحاد، المغربي عبد الرزاق حمدالله، عن مواجهة الهلال، الثلاثاء المقبل، بسبب إصابة العضلة الضامة “الصفاق” التي لحقت به.
وأثبتت الفحوصات الطبية، التي خضع لها حمدالله وفقًا لـ” الرياضية”، غيابه أيضًا عن مواجهتي الشباب والحزم دوريًا عقب مباراة الهلال.
وظهر محترف فريق الاتحاد، اللاعب المغربي، عبد الرزاق حمدالله، في تدريبات فريقه أمس السبت، استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال، بدوري المحترفين يوم الثلاثاء المقبل.
ويستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مواجهة قوية بين الهلال والاتحاد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.