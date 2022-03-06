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جديد المحليات > “الحج والعمرة” تتيح حجز أداء عُمرة رمضان عبر تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”
06/03/2022   1:59 م

“الحج والعمرة” تتيح حجز أداء عُمرة رمضان عبر تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة حجز أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك، عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، ابتداءً من اليوم (الأحد).

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القرار جاء حرصًا على تسهيل الفرصة للتخطيط المسبق، للراغبين في أداء العمرة خلال الشهر الفضيل.

وأشارت إلى أنه سترفع فترات أداء العمرة من 8 فترات إلى 12 فترة خلال اليوم، ليتمكن المستفيد من اختيار الوقت المناسب، علماً بأن حالة الكثافة العددية في الفترات ستتضح عند تقديم الطلب في “اعتمرنا” و”توكلنا”، وذلك بحسب ترميز الألوان الظاهرة عند اختيار الفترة المرغوب بها.

وشددت على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات خلال أداء المناسك، وإلغاء التصريح في حال رجوع المعتمر عن أداء العمرة كي يتيح الوقت لضيف آخر من ضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.

“الحج والعمرة” تتيح حجز أداء عُمرة رمضان عبر تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”

جديد المحليات
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