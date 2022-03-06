سهم أرامكو يحقق أعلى سعر منذ الإدراج مسجلاً 45 ريالاً

سجل سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، المدرج ضمن قطاع الطاقة، بالسوق السعودي، أعلى سعر منذ الإدراج في السوق السعودي، خلال جلسة اليوم (الأحد)، عند 45 ريالاً.
ويُتداول سهم الشركة على ارتفاع بنحو 2 %، وسط تداولات بلغت نحو 3.2 مليون سهم، حتى الآن.
وبارتفاع اليوم تصل القيمة السوقية لـ”أرامكو” إلى نحو 9 تريليونات ريال، بما يعادل 2.4 تريليون دولار.
وأدرجت الشركة في سوق الأسهم السعودي في ديسمبر 2019، وحقق سهمها السعر الأعلى منذ الإدراج بـ45 ريالاً في ظل ارتفاع أسعار النفط لـ118 دولاراً للبرميل، فيما كان السعر الأدنى 27 ريالاً في مارس 2020 حيث ذروة جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. وفق “أخبار 24”.