استقبل عدد من مدارس المملكة اليوم (الأحد)، الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بالورود والهدايا، وذلك في أول يوم من الاختبارات التحريرية حضورياً، للفصل الدراسي الثاني 1443هـ.
وأظهرت صور جانباً من استقبال إدارات المدارس بالمناطق المختلفة للطلاب والطالبات بالورود والهدايا وسط أجواء مليئة بالبهجة، وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم أثناء أداء الاختبارات.
وانطلقت صباح اليوم (الأحد)، الاختبارات التحريرية حضورياً، للفصل الدراسي الثاني 1443هـ، لجميع المراحل الدراسية، والتي ستستمر حتى الخميس الموافق 7 شعبان.
وكانت وزارة التعليم قد أكدت أنه لا يوجد اختبار عن بُعد لأي طالب أو طالبة، للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وقد جرى توجيه مدارس المرحلتين بأن الطالب غير المحصن يُستثنى من حضور الاختبار النهائي ولا يُمكّن من دخول المدرسة، ويعد غائباً ويختبر مع طلاب الأعذار والمستثنين من اللقاح، في بداية الفصل الثالث إذا ثبت أنه محصن. وفق “أخبار 24”.