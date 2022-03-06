“الطيران المدني” توجه جميع الناقلات بإعادة رسوم باقات الحجر المؤسسي المحجوزة مسبقاً للمسافرين القادمين للمملكة

وجهت الهيئة العامة للطيران المدني، في تعميم أصدرته اليوم (الأحد)، جميع الناقلات العامة بمطارات المملكة بما فيها الطيران العام، بإعادة رسوم باقات الحجر المؤسسي للمسافرين القادمين إلى المملكة، الذين حجزوها مسبقاً.
وبيّن التعميم الذي اطلعت عليه ” أخبار 24″ أنه لا يُشترط تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR أو فحص للمستضدات لفيروس كورونا قبل القدوم إلى المملكة، وإلغاء الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على المسافرين القادمين إلى المملكة.
واشترطت الهيئة العامة للطيران المدني، على القادمين إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها، وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة.
وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، متعهدةً باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتحميلهم المسؤولية المترتبة على ذلك.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء أمس رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها من 17 دولة. وفق “أخبار 24”.