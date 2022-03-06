من الإغلاق إلى التخفيف فالرفع شبه الكامل.. تسلسل زمني للإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الداخلية أمس (السبت) قراراً برفع معظم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة “كورونا”.
وتضمن القرار إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الحرمين الشريفين، والمساجد، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة، وعدم اشتراط فحص (PCR) للقادمين إلى المملكة، وإلغاء تطبيق الحجر المؤسسي والمنزلي، ورفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من 17 دولة.
ويأتي هذا القرار ضمن قرارات أخرى صدرت بناءً على متابعة الوضع الوبائي للجائحة في المملكة.
وفيما يلي نستعرض التسلسل الزمني للقرارات التي صدرت بفرض قيود أو رفعها منذ بداية الجائحة.
عام 2020
27 فبراير: اتخذت المملكة قرارا بتعليق الدخول لأراضيها لأغراض العمرة وتعليق استخدام الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للدخول وإلى المملكة.
4 مارس: تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في داخل المملكة.
9 مارس: تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات المملكة. وتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى دول الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق، وسلطنة عمان، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وإسبانيا. ومنع تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم بكافة أنحاء المملكة. وفق “أخبار 24”.
12 مارس: تعليق السفر والرحلات مؤقتًا مع دول الاتحاد الأوروبي وعدة دول آسيوية وإفريقية.
14 مارس: تعليق الرحلات الجوية الدولية.
14 مارس: تعليق النشاط الرياضي وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة.
15 مارس: إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء السوبر ماركت والصيدليات (نحو 41 يوما).
16 مارس: تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية.
17 مارس: إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ومنع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات.
18 مارس: تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية بالقطاع الخاص 15 يوماً.
20 مارس: تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات 14 يوماً.
22 مارس: أمر ملكي بمنع التجول من الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا لمدة 21 يوما.
25 مارس: منع خروج سكان المناطق من مناطقهم.
2 أبريل: منع التجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يوميا وحتى إشعار آخر.
6 أبريل: منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر.
26 أبريل: رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة وحتى يوم 20 رمضان من الساعة 9 صباحاً إلى 5 مساءً، مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.
7 مايو: “الداخلية” تعتمد لائحة تقضي بمنع التجمّعات بكافة أشكالها وأماكن حدوثها، وتصنف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.
12 مايو: استمرار السماح بالتجول من الساعة (9) صباحًا حتى الساعة (5) مساءً، في جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة التي يستمر منع التجول فيها على مدار الساعة.
23 مايو: منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة، والذي بدأ عشية عيد الفطر المبارك واستمر حتى 27 مايو رابع أيام العيد.
26 مايو: رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة.
28 مايو: بدء السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة من السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً، إضافة إلى فتح أنشطة محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات.
30 مايو: تحديث جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية، حيث شمل وضع عقوبة 1000 ريال للأشخاص غير الملتزمين بلبس الكمامات و10 آلاف ريال للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية.
31 مايو:تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً، بالأضافة لعودة صلاة الجمعة والجماعة في جميع مساجد المملكة، بعد إيقاف الصلاة فيها لنحو شهرين.
21 يونيو: قرار من وزارة الرياضة برفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة، وعودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب، وعودة المنافسات الرياضية بما فيها دوري كرة القدم في 4 أغسطس 2020، مع استمرار تعليق حضور الجماهير.
21 يونيو: صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح (الأحد) 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة.
23 يونيو: وزارة الحج تعلن إقامة موسم الحج لعام 2020، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات للمقيمين بها.
1 يوليو: تعديل بروتوكولات المساجد والسماح بالدروس والمحاضرات بعد الصلاة وبفتح دورات المياه والمواضئ.
15 سبتمبر: السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، والسماح لمواطني مجلس التعاون وكذلك الأجانب الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة بالدخول إلى المملكة.
عام 2021
3 يناير: استئناف الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية؛ مع مراعاة عدد من الشروط والإجراءات الصحية.
4 فبراير: صدور قرارات بإيقاف كل المناسبات والحفلات والفعاليات الترفيهية، واجتماعات الشركات، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وذلك بعد ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض المناطق، والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية.
10 مايو: تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، اعتباراً من 20 مايو، وذلك باستثناء المواطنين وعدة فئات أخرى.
17 مايو: السماح للمواطنين بالسفر للخارج وفتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل.
18 مايو: اشتراط التحصين ابتداءً من 1 أغسطس 2021م، لدخول مواقع الأنشطة الاقتصادية والتجارية أوالثقافية والرياضية، والمنشآت الحكومية والخاصة، والمنشآت التعليمية المختلفة، واستخدام وسائل النقل العامة، إلى جانب قرار بعودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
29 مايو: السماح بدخول المملكة للقادمين من دول: الإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان.
3 يوليو: منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من إثيوبيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفيتنام، وتعليق القدوم من كل من: إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، بالإضافة إلى أفغانستان، إلا لمن مكث 14 يوماً خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين.
19 يوليو: اشتراط أخذ الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 9 أغسطس، مع استثناء مَن تقل أعمارهم عن 12 عاماً.
21 يوليو: منع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى إندونيسيا لحين استقرار الوضع الوبائي فيها، وذلك بعد انتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس في إندونيسيا.
24 أغسطس: السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها، ممن استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم.
3 سبتمبر: إضافة 3 مخالفات جديدة للبروتوكولات الوقائية الخاصة بالمنشآت، تشمل: مخالفة السماح بدخول غير المحصنين.، ومخالفة عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 100 شخص، ومخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.
7 سبتمبر: إيقاف تعليق القدوم للمملكة من دول الإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين، والسماح بسفر المواطنين إليها، اعتباراً من 8 سبتمبر.
1 أكتوبر: اشتراط التحصين بجرعتين لدخول مواقع النشاطات التجارية والاقتصادية والترفيهية، والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر.
4 أكتوبر: تطبيق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في المملكة.
5 أكتوبر: السماح لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين وطلاب المنح؛ بالقدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق سفر المواطنين دون 18 عامًا إلى البحرين.
15 أكتوبر: استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين من اشتراط إجراء فحص PCR قبل القدوم إلى المملكة، ويشمل القرار أيضا العمالة المنزلية المصاحبة للمواطنين القادمين من خارج المملكة.
15 أكتوبر: صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من الأحد 17 أكتوبر 2021، وتضمن القرار إلغاء ارتداء الكمامة والتباعد في الأماكن المفتوحة والتجمعات والسماح بإقامة المناسبات في قاعات الأفراح، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي للحاصلين على جرعتين.
25 نوفمبر: السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من إندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وفيتنام، ومصر، والهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة.
26 نوفمبر: تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، ومملكة ليسوتو، ومملكة إسواتيني، بسبب ظهور سلالة متحورة، كما تضمن القرار تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها.
27 نوفمبر: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول، لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة، وذلك اعتباراً من 4 ديسمبر، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 3 أيام.
28 نوفمبر: تعليق الرحلات القادمة والمغادرة إلى 7 دول إفريقية جديدة، وهي: مالاوي، وزامبيا، ومدغشقر، وأنغولا، وسيشل، وموريشيوس، وجزر القمر، وذلك بسبب ظهور متحور (أوميكرون) بها.
3 ديسمبر: اشتراط الحصول على الجرعة التنشيطية كشرط لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر، وذلك اعتباراً من 1 فبراير.
29 ديسمبر: إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة من صباح الخميس 30 ديسمبر.
30 ديسمبر: دخول قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات، حيز التنفيذ في الساعة السابعة صباحاً.
عام 2022
1 فبراير: دخول قرار اشتراط تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لاستمرار ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا”، حيز التنفيذ.
3 فبراير: الاشتراط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية “الثالثة” من اللقاح المضاد لـ”كورونا” لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة.
9 فبراير: سريان قرار اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية “الثالثة” من اللقاح من أجل السماح للمواطنين بالسفر خارج المملكة، لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.
5 مارس: رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من أمس (السبت)، حيث تضمن القرار إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الحرمين الشريفين، والمساجد، وفي جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة، وعدم اشتراط فحص (PCR) للقادمين إلى المملكة، وإلغاء تطبيق الحجر المؤسسي المنزلي، ورفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة.