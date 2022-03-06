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جديد المحليات > بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. “السديس”: نستعد لخطة جديدة ينتج عنها ترتيبات إيجابية تتواءم مع المرحلة
06/03/2022   5:44 م

بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. “السديس”: نستعد لخطة جديدة ينتج عنها ترتيبات إيجابية تتواءم مع المرحلة

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، استعداد الرئاسة لخطة جديدة وإيجابية تليق بالمرحلة وتتسم بالترتيبات الإيجابية الراقية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأوضح السديس أنه بعد رفع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالحرمين الشريفين؛ تستعد الرئاسة بكل وكالاتها وإداراتها لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم وتسهيل أدائهم المناسك والعبادات، كما تسعى لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق تطلعات القيادة الحكيمة، ومواكبةً لرؤية المملكة 2030.

ووجه الرئيس العام الشكر لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم بالحرمين، وتهيئة الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة والصلاة. وفق “أخبار 24”.

بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. “السديس”: نستعد لخطة جديدة ينتج عنها ترتيبات إيجابية تتواءم مع المرحلة

جديد المحليات
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