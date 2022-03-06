مناطق موسم الرياض تستقبل زوارها بالطاقة الاستيعابية الكاملة وإلغاء التباعد في المطاعم والمقاهي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن مناطق موسم الرياض، ستبدأ اعتباراً من اليوم (الأحد)، استقبال جميع الزوار بكامل طاقتها الاستيعابية، بعد أن كانت تستقبل أعدادًا محددة، نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في جائحة كورونا العالمية خلال الفترة الماضية.
وأضافت أنه أصبح بإمكان الزوار الاستغناء عن الكمامات في الأماكن المفتوحة بجميع فعاليات ومناطق موسم الرياض، كما سيعود التقارب بين العائلات والزوار في مقاهي ومطاعم الموسم، بعد إلغاء إجراءات التباعد التي كانت تفصل بينهم لمسافات محددة.
ويأتي استقبال الموسم لزواره بكامل الطاقة الاستيعابية لمناطقه قبل أيام من بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني، مما يسهم في زيادة الإقبال على فعاليات الموسم، ومضاعفة الأنشطة الترفيهية في مناطقه التي تستقبل الشغوفين بالترفيه، والباحثين عن خياراته المتنوعة من داخل المملكة وخارجها. وفق “أخبار 24”.