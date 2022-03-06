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جديد المحليات > بالفيديو : مصمم وفق نموذج تطويري.. وزير التعليم يزور مجمع الفرسان التعليمي بالدمام
06/03/2022   5:47 م

بالفيديو : مصمم وفق نموذج تطويري.. وزير التعليم يزور مجمع الفرسان التعليمي بالدمام

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وقف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على مجمع الفرسان التعليمي بالدمام؛ والذي يعتبر أحد 9 مشاريع مصممة وفق نموذج تطويري، يتم إنجازها خلال 8 أشهر.

وتتوزع مشاريع المجمعات التسع التي تنفذها شركة تطوير المباني لأول مرة على مستوى المملكة، في مواقع مختلفة، 5 مشاريع منها في المنطقة الشرقية، و3 في محافظة الأحساء، ومشروع في منطقة جازان، وهي تستهدف المناطق ذات الكثافة العالية.

وصُمم مجمع الفرسان التعليمي بالدمام بمواصفات عالية وبطاقة استيعابية تصل إلى 720 طالباً وعدد 24 فصلاً دراسياً، إلى جانب صالة رياضية داخلية وملعب خارجي، ومعملين للنشاط والحاسب الآلي ومقصف مدرسي وقاعة للبرامج والفعاليات وغيرها من المرافق الخدمية ذات المواصفات النوعية.

وشاهد الوزير خلال الزيارة عرضاً مرئياً يرصد مراحل تنفيذ المشروعات التعليمية التي تم إنشاؤها بتقنية البناء الجديدة في المنطقة الشرقية، والتي تبلغ 5 مبانٍ مدرسية، بطاقة استيعابية يبلغ قدرها 3600 طالب وطالبة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : مصمم وفق نموذج تطويري.. وزير التعليم يزور مجمع الفرسان التعليمي بالدمام

جديد المحليات
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