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جديد المحليات > متحدث “الصحة”: المملكة على مشارف انتهاء الجائحة.. وسنكون في مأمن حال ظهور متحورات جديدة
06/03/2022   5:48 م

متحدث “الصحة”: المملكة على مشارف انتهاء الجائحة.. وسنكون في مأمن حال ظهور متحورات جديدة

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة على مشارف انتهاء جائحة “كورونا”.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات كورونا في المملكة اليوم (الأحد)، أن المملكة شهدت تراجعا مستمرا في الإصابات اليومية بكورونا خلال الفترة الماضية، كما أنها تميزت بوجود برنامج لقاحات وطني متميز جداً.

وأشار إلى أن هناك دولا في العالم تجاوزت جائحة “كورونا”، مبيناً أن المملكة ستكون في مأمن في حال ظهور متحورات جديدة.

وقدم متحدث الصحة الشكر لجميع الكوادر الصحية على جهودهم خلال جائحة “كورونا”، كما قدم الشكر لجميع أفراد المجتمع الذين ساهموا بالوصول إلى المرحلة الحالية من النجاحات في مواجهة الجائحة بالالتزام والوعي ومستوى المناعة العالي.

وفق “أخبار 24”.

متحدث “الصحة”: المملكة على مشارف انتهاء الجائحة.. وسنكون في مأمن حال ظهور متحورات جديدة

جديد المحليات
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