​خلال أسبوع.. تسجيل أكثر من 21 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية المقاومة لـ”كورونا”

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 21144 مخالفة، وذلك للفترة من 26/ 7/ 1443هـ حتى 2/ 8/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ6322 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ3176، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 2901 مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ1804، ومنطقة القصيم بـ1554، ومنطقة حائل بـ1366.
كما سجلت منطقة الجوف 1008، ومنطقة جازان 707، ومنطقة الباحة 658، ومنطقة نجران 466، ومنطقة تبوك 455، تلتها منطقة عسير بـ398، وأخيراً منطقة الحدود الشمالية بـ 329.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. وفق “أخبار 24”.