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تعليم الخرج > مدارس الخرج تحتضن (73761 ) طالبا وطالبة في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني
06/03/2022   10:27 م

مدارس الخرج تحتضن (73761 ) طالبا وطالبة في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

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​الإعلام والاتصال _ فواز الجليفي :

انطلقت اليوم الأحد 1443/8/3هـ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 1443هـ. وتستمر –بإذن الله- لمدة أسبوع حيث فتحت مدارس الخرج أبوابها لاستقبال (73761 )طالبا وطالبة سيؤدون اختبارات نهاية الفصل الثاني، وسط استعداد تام من قبل مدارس البنين والبنات في محافظة الخرج.

وتجرى اختبارات هذا الفصل بشكل حضوري لجميع الطلاب والطالبات، بما فيهم طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، حيث تعد هذه الاختبارات هي أول اختبارات تعقد لهم بشكل حضوري منذ بدء الإجراءات الاحترازية لجائحة كورنا، وقد بذلت إدارات المدارس الابتدائية، والموجهين الطلابيين فيها جهودا كبيرة لتهيئة طلاب وطالبات هذه المرحلة التهيئة التربوية والنفسية المناسبة.

يذكر أن عدد طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في محافظة الخرج الذين سيؤدون الاختبارات بلغ (41754 )طالبا وطالبة في حين بلغ عدد طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة (19700 ) طالبا وطالبة، أما في المرحلة الثانوية فقد وصل العدد إلى (12316 ) طالبا وطالبة.

مدارس الخرج تحتضن (73761 ) طالبا وطالبة في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

تعليم الخرج, جديد الخرج
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