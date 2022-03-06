“الاتصالات” تطلق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأحد)، انطلاق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية، والتي تهدف إلى تنمية منظومة وخدمات الإنترنت في المملكة.
ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على “وكيل تسجيل معتمد” إلى استيفاء الاشتراطات التنظيمية الموضحة عبر الموقع الإلكتروني المخصص www.nic.sa، مشيرة إلى أن مدة التقديم مفتوحة وغير مقيدة بزمن.
وتسعى الهيئة من خلال إتاحة المجال للوكلاء من القطاع الخاص المعتمدين لتسجيل أسماء النطاقات السعودية، إلى تعزيز صناعة سوق أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها، وإيجاد شركات وطنية تقنية متخصصة في خدمات الإنترنت وأسماء النطاقات وزيادة انتشار استخدام أسماء النطاقات السعودية.
وتمكّن هذه الخطوة الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات من الاستثمار في مجال أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها، كما تتيح المجال لشركات القطاع الخاص للحصول على اعتماد وكيل رسمي لتوفير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية في المملكة، ابتداءً من اليوم الموافق 6 من شهر مارس 2022. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المرحلة الأولى أسفرت عن اعتماد 5 وكلاء تسجيل لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، منها الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات STC، وشركة نور إنترنت، وشركة شبكة صحارى المحدودة، وشركة رقميات نت لتقنية المعلومات، وشركة حوسبة التقنية لتقنية المعلومات.