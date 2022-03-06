استعرضت شركة التدريع للصناعة مميزات عربة “عبية” التي صُنعت في السعودية، ومسـتوى حمايتها وقدرتها على السـير بالطرق الوعرة.
وأوضحت الشركة أنها سُميت “عبية” نسبة إلى فرس الملك عبدالعزيز رحمه الله، وتمتلك المدرعة زجاجا من صناعة شركة التدريع، وهو بمستوى 6-B وبسماكة 40 مم، كما أن الهيكل الصلب للمدرعة مصنوع بالكامل في المملكة، مبينةً أنها صُممت لتكون متلائمة مع الأنظمة التقنية والتكتيكية المتطورة.
وأضافت أنها تحتوي على 4 أبواب جانبية، وبرج رماية مدرع بمستوى حماية المدرعة، بالإضافة إلى أنها مجهزة بفتحات رماية جانبية وأضواء تكتيكية، وبها مقاعد مزودة بنظامي امتصاص الصدمات والإطفاء ذاتي، وكذلك مواصفات فنية وتجهيزات اختيارية. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن طول المدرعة يصل لـ6 أمتار، وارتفاعها 2 متر، وعرضها 2.6 متر، ويبلغ وزنها الإجمالي 9800 كيلوجرام، وتسير بسرعة 120 كلم، وعلى الطرق الوعرة 60 كلم، موضحةً أنها تمتلك محركاً من نوع توربو ديزل بقوة 330 حصانا وعدد الأسطوانات V8 بخزان وقود سعة 258 لترا.