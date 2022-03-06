هل نسيت أين وضعت مفاتيحك أو أين أوقفت مركبتك؟.. إليك أبرز النصائح لمساعدتك على تذكر الأشياء

نسيان بعض الأمور، كأين وضعت مفاتيح سيارتك أو ماذا كنت تفكر فيه للتو، لا يعني أن لديك مشكلة في الذاكرة، بل في كثير من الأحيان يكون السبب أن الذاكرة لم يتم تشفيرها في الدماغ.
وأوضح الدكتور سانجاي غوبتا، وفقا لـ “سي إن إن”، أن نسيان بعض الأمور يكون لأن الذاكرة لم يتم تشفيرها في الدماغ بسبب الإلهاءات والانقطاعات، مؤكدا أن سبب ذلك ليس النسيان، بل لعدم تذكر المعلومات في المقام الأول.
وأشار “غوبتا” إلى وجود طرق تنشط الدماغ وتساعده على تذكر الأمور، منها: النوم الجيد، والتعامل مع الضغوط، والتفاعل الاجتماعي، وممارسة التمارين الرياضية، وتعلم أشياء جديدة، والنظام الغذائي الجيد.
النوم: يمنح النوم الجيد الدماغ فرصة لإعادة تشغيل ذكريات اليوم ودمجها ويساعد في تذكرها في المستقبل.
التعامل مع الضغوط: يمكن أن تساعد تمارين التنفس واليقظة في الحفاظ على التركيز ومعالجة المعلومات الجديدة. وفق “أخبار 24”.
التفاعل الاجتماعي: الإنسان مخلوق اجتماعي بطبعه، والبقاء على اتصال مع الآخرين يساعد الدماغ على التذكر.
ممارسة التمارين الرياضية: المشي لـ 10 دقائق كل يوم يعزز الذاكرة ويساعد على تنشيطها.
تعلم أشياء جديدة: البدء بممارسة هواية أو مهارة جديدة، أو تعلم لغة مختلفة، يساعد في بناء روابط جديدة في الدماغ.
النظام الغذائي: يجب تناول الأطعمة المفيدة، والحد من تناول السكريات والدهون المشبعة.