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جديد المحليات > صورة نادرة للملك فهد برفقة الشيخ يوسف الوابل بإحدى المناسبات
06/03/2022   10:17 م

صورة نادرة للملك فهد برفقة الشيخ يوسف الوابل بإحدى المناسبات

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز على “تويتر” صورة نادرة تجمع الملك الراحل بالشيخ يوسف بن عبدالله الوابل.

وأوضحت الصورة، التي تم التقاطها في إحدى المناسبات، جلوس الراحل الملك فهد بجوار الشيخ الوابل لمتابعة فعاليات المناسبة.

كما أظهرت الصورة اهتمامًا كبيرًا من جانب الملك فهد بمتابعة المناسبة، وسط عدد كبير من القيادات والمسؤولين المرافقين.

وفق “أخبار 24”.

صورة نادرة للملك فهد برفقة الشيخ يوسف الوابل بإحدى المناسبات

جديد المحليات
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