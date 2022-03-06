صورة نادرة للملك فهد برفقة الشيخ يوسف الوابل بإحدى المناسبات

نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز على “تويتر” صورة نادرة تجمع الملك الراحل بالشيخ يوسف بن عبدالله الوابل.
وأوضحت الصورة، التي تم التقاطها في إحدى المناسبات، جلوس الراحل الملك فهد بجوار الشيخ الوابل لمتابعة فعاليات المناسبة.
كما أظهرت الصورة اهتمامًا كبيرًا من جانب الملك فهد بمتابعة المناسبة، وسط عدد كبير من القيادات والمسؤولين المرافقين.
صورة نادرة تجمع #الملك_فهد وفضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن يوسف الوابل رحمهما الله في إحدى المناسبات التي شرفها الفهد. pic.twitter.com/wuRbqAu4hX
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) –March 6, 2022
وفق “أخبار 24”.