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جديد المحليات > متحدث “المسجد النبوي”: الصلاة في الروضة الشريفة لا تزال عبر التطبيق.. ورفع الطاقة الاستيعابية لأعلى مستوى
06/03/2022   10:18 م

متحدث “المسجد النبوي”: الصلاة في الروضة الشريفة لا تزال عبر التطبيق.. ورفع الطاقة الاستيعابية لأعلى مستوى

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استعرض المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جمعان العسيري، اليوم (الأحد)، خطط الرئاسة لاستيعاب المصلين بعد رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن الصلاة في الروضة الشريفة لا تزال عن طريق تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا”.

وأضاف أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية بالمسجد النبوي، حيث سيتم استيعاب 130 ألف مصل داخل المسجد، و74 ألف مصل على سطح المسجد، بالإضافة إلى 300 ألف مصل في ساحات المسجد. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية المشكلة من وزارة الصحة ووكالة رئاسة شؤون الحرمين تتولى مهام التحقق من ارتداء الكمامات، كما يتم التأكد من حالة التحصين عبر تطبيق “توكلنا” على مداخل المسجد النبوي.

متحدث “المسجد النبوي”: الصلاة في الروضة الشريفة لا تزال عبر التطبيق.. ورفع الطاقة الاستيعابية لأعلى مستوى

جديد المحليات
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