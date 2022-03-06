متحدث “الداخلية” يؤكد إمكانية دخول المقيمين إلى المملكة بغض النظر عن حالة التحصين

استعرض المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم (الأحد)، مستجدات الإجراءات الخاصة بجائحة كورونا في المملكة.
وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بمستجدات الجائحة، إمكانية دخول المقيمين للمملكة بغض النظر عن حالة التحصين الخاصة بهم.
وأشار إلى اشتراط التأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا على تأشيرات الزيارة بأنواعها، بما في ذلك تأشيرة الزيارة للعمرة والسياحة، وذلك خلال بقاء الزائر داخل المملكة أو عند تمديد التأشيرة أو عند الخروج والدخول المتعدد. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت، أمس (السبت)، رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا في المملكة، في خطوة تشير إلى اقتراب انتهائها بشكل تام في البلاد.
المتحدث الأمني لـ وزارة الداخلية يؤكد على دخول المقيمين للمملكة بغض النظر عن حالة التحصين.#واس_عام pic.twitter.com/JV0qh365H5
— واس العام (@SPAregions) March 6, 2022
المتحدث الأمني لـ وزارة الداخلية يشير إلى اشتراط التأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، على تأشيرات الزيارة بأنواعها، بما فيها تأشيرة الزيارة للعمرة والسياحة، وذلك خلال بقائهم داخل المملكة أو تمديد التأشيرة أو عند الخروج والدخول المتعدد.#واس_عام pic.twitter.com/WrUNwFQMcP
— واس العام (@SPAregions) March 6, 2022