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جديد المحليات > متحدث “الداخلية” يؤكد إمكانية دخول المقيمين إلى المملكة بغض النظر عن حالة التحصين
06/03/2022   10:18 م

متحدث “الداخلية” يؤكد إمكانية دخول المقيمين إلى المملكة بغض النظر عن حالة التحصين

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استعرض المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم (الأحد)، مستجدات الإجراءات الخاصة بجائحة كورونا في المملكة.

وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بمستجدات الجائحة، إمكانية دخول المقيمين للمملكة بغض النظر عن حالة التحصين الخاصة بهم.

وأشار إلى اشتراط التأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا على تأشيرات الزيارة بأنواعها، بما في ذلك تأشيرة الزيارة للعمرة والسياحة، وذلك خلال بقاء الزائر داخل المملكة أو عند تمديد التأشيرة أو عند الخروج والدخول المتعدد. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت، أمس (السبت)، رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا في المملكة، في خطوة تشير إلى اقتراب انتهائها بشكل تام في البلاد.

متحدث “الداخلية” يؤكد إمكانية دخول المقيمين إلى المملكة بغض النظر عن حالة التحصين

جديد المحليات
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