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جديد المحليات > بالفيديو والصور.. ولي العهد يدشن معرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى بالرياض
07/03/2022   10:05 ص

بالفيديو والصور.. ولي العهد يدشن معرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى بالرياض

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دشن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم أمس (الأحد) في العاصمة الرياض، معرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتجول ولي العهد على مرافق المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 3 إلى 6 من شهر شعبان الجاري، الموافق من 6 إلى 9 من شهر مارس.

واطلع الأمير محمد على مركز القيادة والتحكم الافتراضي الذي جهز بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 590 شركة من حول العالم تُمثل 42 دولة، إضافة لمشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية الوطنية في قطاع الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، التي اشتملت على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة. وفق “أخبار 24”.

ورافق ولي العهد خلال التدشين كل من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بالإضافة لعدد من المسؤولين. 

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يدشن معرض الدفاع العالمي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يدشن معرض الدفاع العالمي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يدشن معرض الدفاع العالمي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يدشن معرض الدفاع العالمي

بالفيديو والصور.. ولي العهد يدشن معرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى بالرياض

جديد المحليات
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