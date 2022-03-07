بالفيديو والصور.. ولي العهد يدشن معرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى بالرياض

دشن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم أمس (الأحد) في العاصمة الرياض، معرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتجول ولي العهد على مرافق المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 3 إلى 6 من شهر شعبان الجاري، الموافق من 6 إلى 9 من شهر مارس.
واطلع الأمير محمد على مركز القيادة والتحكم الافتراضي الذي جهز بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.
وشهد المعرض مشاركة أكثر من 590 شركة من حول العالم تُمثل 42 دولة، إضافة لمشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية الوطنية في قطاع الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، التي اشتملت على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة. وفق “أخبار 24”.
ورافق ولي العهد خلال التدشين كل من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بالإضافة لعدد من المسؤولين.
#فيديو_واس | نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو #ولي_العهد يدشن #معرض_الدفاع_العالمي.#عالم_الدفاع_في_الرياض #واس pic.twitter.com/HHUItLiOPc
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 6, 2022