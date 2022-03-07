“إدارة النفايات”: نتوقع زيادة الاستثمارات بمجال إعادة التدوير.. وعقوبة شراء النفايات من جهات غير مرخصة تصل للسجن

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، الدكتور عبدالله السباعي، إن مجال إعادة تدوير النفايات في المملكة سيكون جاذباً للاستثمارات في المستقبل بعد التغييرات التي شهدها هذا القطاع.
وأوضح السباعي خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن العوامل التي تحمي الاستثمار في هذا المجال تتضمن إيجاد الإطار المؤسسي الصحيح والتشريعات اللازمة، وكذلك وضع المخطط اللازم للعمل، وعمل شراكات مع الجهات المعنية بأدوار واضحة.
ونوه إلى أن هناك خطة للاستثمار في هذا المجال بأن يصل إجمالي المشاركة في الناتج المحلي مع حلول عام 2035 إلى نحو 120 مليار ريال، موضحاً أن الجهات التي تشتري نفايات من أماكن غير مرخصة ستتعرض لعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة عامين أو الغرامة بـ10 ملايين ريال.
#في_العلن | هل سيكون مجال تحويل النفايات في المستقبل من الاستثمارات الجاذبة؟ @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/nCxv1W9IBF
— قناة السعودية (@saudiatv) March 6, 2022
#في_العلن | الجهات التي تشتري نفايات من أماكن غير مرخصة ستتعرض لغرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال. @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/Mp4ZgDJFGi
— قناة السعودية (@saudiatv) March 6, 2022
وفق “أخبار 24”.