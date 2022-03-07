“العدل” توضح خطوات تقديم طلب تنفيذ “عقد تأجير مركبة” عبر “ناجز”

أوضحت وزارة العدل، خطوات تقديم طلب تنفيذ من نوع عقد تأجير مركبة عبر بوابة “ناجز”، والتي تم إدراجها في قائمة الخدمات الإلكترونية بها.
وبيّنت الوزارة، أن الخطوات تتضمن اختيار “طلب تنفيذ” من لوحة المعلومات، ثم تحديد نوع السند الرئيسي الإلكتروني ثم الفرعي “عقد تأجير مركبة”، وتحديد صفة مقدم الطلب بالنيابة عن جهة اعتبارية، وتعبئة بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
ولفتت إلى أن الخطوات تشمل أيضاً إدخال رقم عقد التأجير ثم الضغط على “جلب البيانات”، ومن ثم بعد حفظ وإرسال الطلب يمكن متابعة حالته عبر الدخول لقائمة الطلبات واستعراضه.
وفق “أخبار 24”.