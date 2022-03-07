رسميا.. “الفيصل” يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء الأحد قرارًا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وجاء أعضاء مركز التحكيم الرياضي وفق التشكيل الجديد برئاسة محمد باصم كالتالي:
علي بن دغش القحطاني
فارس بن عبدالله الضبيبان
حسن بن عبدالمحسن التخيفي
نجلاء بن عبدالرحمن الحقيل
مسفر بن محمد آل بقيه (ممثلا لرابطة المدربين)
هاني محمد آل محمد (ممثلا للجنة اللاعبين)
وجاء القرار إشارة إلى المادتين (10) و (4/1/13) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، ومواكبة للجهود التطويرية في القطاع الرياضي، وإيمانًا بأهمية المنظومة القانونية التي تعد ركيزة من ركائز القطاع بمختلف مكوناته. وفق “أخبار 24”.
كما يأتي هذا القرار كإعلان لمرحلة تستهدف تطوير منظومة المركز، إسهامًا فن جودة الخدمات المقدمة منه، وتعزيزًا لفاعلية أدواره وآليات العمل فيه وشراكاته محليًا ودوليًا بما يواكب المرحلة المقبلة ويتوافق مع متطلبات التطور الرياضي.