​”التأمينات”: 4 خطوات للتقديم على تعويض التعطل عن العمل “ساند”

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن 4 خطوات للتقديم على تعويض التعطل عن العمل “ساند”.
وأوضحت أن الخطوات تضمنت تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي بالتأمينات أون لاين، وبعدها اختيار أيقونة التعطل عن العمل، ثم اختيار أيقونة طلب ساند، وأخيراً إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان ومن ثم إرسال الطلب.
ونوهت إلى أنه ستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب، مبينةً أنه في حال اعتماده ستصل رسالة نصية للتأكيد.
ودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في وقت سابق المتضررين من التعطل عن العمل لسبب خارج عن إرادتهم إلى سرعة تقديم الطلب من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” خلال المدة المحددة لذلك.
وفق “أخبار 24”.