“إدارة النفايات”: الدولة ليست مسؤولة عن النفايات المنزلية.. ولن يُفرض مقابل مالي لإزالتها خلال العامين المقبلين

استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، الدكتور عبدالله السباعي، ملامح بعض الخطط الخاصة بإدارة النفايات في المملكة.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أنه في حال فُرض مقابل مالي على صاحب المنزل، سيكون مقابل إعادة تدوير النفايات التي يقوم بإنتاجها، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل 6 مليارات ريال سنويًا لنقل هذه النفايات إلى المرادم، بالإضافة إلى تكلفة أخرى تُقدر بـ5 مليارات ريال أخرى للتدهور البيئي.
وأضاف أن النفايات تقع مسؤوليتها على من أنتجها وليس الدولة أو أمانات المناطق، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف النفايات بالمملكة عضوية، تتمثل في بقايا الطعام التي يتخلص منها الشخص، وهو ما يعني أنه بمقدوره تقليل حجم النفايات بشكل كبير. وفق “أخبار 24”.
وبسؤاله عما إذا كانت الفترة المقبلة ستشهد إصدار فواتير لإزالة النفايات المنزلية، قال السباعي إن نموذج العمل للمخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات، قد يشمل فرض مقابل مالي في بعض الحالات التي تتطلب ذلك، مؤكدًا أنه تم إعطاء المركز مهلة تُقدر بعامين لتحديد هذه الحالات، ما يعني أنه لن يكون هناك رسوم على النفايات خلال العامين المقبلين.
#في_العلن | خلال السنتين القادمتين لن يكن هناك رسوم على النفايات. @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/d2QIAR4ZWB
— قناة السعودية (@saudiatv) March 6, 2022
#في_العلن | الدولة ليست مسؤولة عن النفايات المنزلية. @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/T9WhvmSnGs
— قناة السعودية (@saudiatv) March 6, 2022