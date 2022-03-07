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رياضة > رسمياً.. الانضباط تعاقب النصر بحرمان جماهيره من مواجهة الفيحاء .. وتوقف فونيس موري مباراتين
07/03/2022   10:03 ص

رسمياً.. الانضباط تعاقب النصر بحرمان جماهيره من مواجهة الفيحاء .. وتوقف فونيس موري مباراتين

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الأحد، توقيع عدة عقوبات على فريق النصر، ولاعبيه، بعد مباراة الهلال، التي أٌقيمت بينهما ضمن الجولة الـ23 بدوري المحترفين.

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي النصر بلعب مباراة دون حضور جماهيري أمام الفيحاء، ودفع غرامة مالية 85 ألف ريال لرمي جماهيره 3 علب مياه في مباراة الهلال الماضية.

كما غرمت لجنة الانضباط لاعبي النصر الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، ومنصور الشمري، 20 ألف ريال لكل منهما لغيابهما عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة الهلال. وفق “أخبار 24”.

وقررت اللجنة إيقاف لاعب النصر، فونيس موري، مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها. وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

رسمياً.. الانضباط تعاقب النصر بحرمان جماهيره من مواجهة الفيحاء .. وتوقف فونيس موري مباراتين

رياضة
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