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رياضة > رسمياً.. اتحاد كرة القدم يعلن استقالة رئيس لجنة الاستئناف.. وتعيين أحمد القنيعان بدلاً عنه
07/03/2022   10:03 ص

رسمياً.. اتحاد كرة القدم يعلن استقالة رئيس لجنة الاستئناف.. وتعيين أحمد القنيعان بدلاً عنه

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وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على قبول الاعتذار الذي تقدم به رئيس لجنة الاستئناف محمد بن ناصر باصم، عن الاستمرار في رئاسة اللجنة.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، شكره وتقديره للدكتور باصم على ما قدم من عمل خلال الفترة الماضية، متمنيا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

كما قرر المجلس تعيين عضو اللجنة، أحمد بن عبدالله القنيعان، رئيسا للاستئناف، على أن تتم المصادقة على تعيينه من أعضاء الجمعية العمومية وفقا للفقرة 11 من المادة الثالثة والعشرين في أقرب جمعية عمومية. وفق “أخبار 24”.

وانضم القنيعان، الحاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، إلى عضوية لجنة الاستئناف في 30 نوفمبر 2018، ويعتبر من المحكمين والمحامين المعتمدين من وزارة العدل، وعمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية لما يزيد على عشرين عاما.

رسمياً.. اتحاد كرة القدم يعلن استقالة رئيس لجنة الاستئناف.. وتعيين أحمد القنيعان بدلاً عنه

رياضة
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